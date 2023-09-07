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В Румынии могут начать эвакуацию населения из-за российских атак

От налетов российских БПЛА на украинский Измаил страдают жители приграничных румынских сел

7 сентября 2023, 23:58
Автор:
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Константин Куликов
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В Румынии могут эвакуировать жителей приграничных территорий из-за атак россиян на портовую инфраструктуру Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Digi24.

В Румынии могут начать эвакуацию населения из-за российских атак

Румыния

Ситуацию в селе Плауру мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обсудил с министром обороны Ангелом Тилваром. Плаура находится всего в 300 метрах от Измаильского порта, местные жители видят, как запущенные россиянами дроны пролетают над их домами, а некоторые падают недалеко от села.


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Мэр призвал предложить жителям, которые этого пожелают, переезд с предоставлением жилья и питания.

Напомним, что руководство Румынии отрицало падение и детонацию на приграничной с Украиной территории российского дрона, но после публикацией Украиной в СМИ фотографий последствий взрыва, признало — падение имело место.

Эти противоречивые заявления министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил нежеланием Румынии ввязываться в вооруженный конфликт.

В свою очередь в НАТО признали падение российского БПЛА, но назвали  его падение неумышленным.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации об умышленной атаке со стороны России".

Тем временем, в Украине ответили на противоречивое заявление ООН.

Глава европейской дипломатии прибыл в Грузию. Страна ожидает решения ЕС по вопросу предоставления ей статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

А украинка, победившая на "Миссис мира 2023", попала в скандал. Во время оглашения результатов Ирина Бессмертная держала девушку из РФ за руки. 



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