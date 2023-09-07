В Румынии могут начать эвакуацию населения из-за российских атак

В Румынии могут эвакуировать жителей приграничных территорий из-за атак россиян на портовую инфраструктуру Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Digi24.

Румыния

Ситуацию в селе Плауру мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обсудил с министром обороны Ангелом Тилваром. Плаура находится всего в 300 метрах от Измаильского порта, местные жители видят, как запущенные россиянами дроны пролетают над их домами, а некоторые падают недалеко от села.

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Мэр призвал предложить жителям, которые этого пожелают, переезд с предоставлением жилья и питания.

Напомним, что руководство Румынии отрицало падение и детонацию на приграничной с Украиной территории российского дрона, но после публикацией Украиной в СМИ фотографий последствий взрыва, признало — падение имело место.

Эти противоречивые заявления министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил нежеланием Румынии ввязываться в вооруженный конфликт.

В свою очередь в НАТО признали падение российского БПЛА, но назвали его падение неумышленным.

"Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены, — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Они проинформировали вчера союзников по НАТО, расследование идет сейчас. У нас нет информации об умышленной атаке со стороны России".



Тем временем, в Украине ответили на противоречивое заявление ООН.

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