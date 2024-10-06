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В Ровно обезвредили неразорванную боевую часть вражеского "шахеда" (ВИДЕО)

Ровенские взрывотехники ликвидировали опасную боевую часть беспилотника

6 октября 2024, 19:28
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Амбарцумян Анна








В Ровенской области взрывотехники успешно ликвидировали опасную боевую часть вражеского беспилотника. Сообщение об обнаружении опасного предмета поступило правоохранителям от лесников после тревоги воздушной обстановки. Об этом сообщает Нацполиция.

В Ровно обезвредили неразорванную боевую часть вражеского "шахеда" (ВИДЕО)

Работа взрывотехников. Фото: скриншот

На месте происшествия работали следователи, представители СБУ и прокуратуры, которые обеспечили соответствующее реагирование на угрозу.

На месте обнаружения БпЛА "Герань-2" следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры приняли необходимые меры. Взрывотехники произвели осмотр обломков дрона, обнаружив неразорванную боевую часть. Сначала они отключили взрыватель, а затем уничтожили опасный элемент в специально отведенной местности.


Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Полиция снова призывает граждан: в случае обнаружения взрывоопасных предметов срочно сообщайте специализированным службам по номерам 101 или 102.

Напомним, в ночь на 6 октября Россия провела массированную комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и несколько различных типов ракет. В Воздушных силах сообщили об успешном уничтожении 56 ударных БпЛА типа "Shahed" и двух ракет в 14 областях Украины.

Кроме того, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=012IcJEJjAQ
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