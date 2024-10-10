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В российском плену погибла известная украинская журналистка: в ГУР рассказали новые подробности

Делается все возможное для того, чтобы официально подтвердить факт гибели и установить обстоятельства.

сегодня, 21:45
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Лиля Воробьева

Украинская журналистка Виктория Рощина, ранее незаконно удерживаемая российскими оккупационными силами, погибла во время транспортировки из Таганрога в Москву. Об этом заявил руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с пленными Петр Яценко в прямом эфире телемарафона. К настоящему моменту точные обстоятельства ее смерти остаются неизвестными.

В российском плену погибла известная украинская журналистка: в ГУР рассказали новые подробности

Виктория Рощина (фото из открытых источников)

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов подтвердил, что Рощина находилась в списках на обмен пленными, и ее возвращение в Украину было запланировано в ближайшее время. Известно, что последняя информация о ее местонахождении указывала на этапирование журналистки в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Юсов также отметил, что пока официальное подтверждение гибели журналистки от государства-агрессора или Координационного штаба не поступало, и сейчас продолжаются все необходимые меры для уточнения деталей этой трагедии.

Виктория Рощина выехала из Украины в Польшу 27 июля 2023 и планировала через территорию России попасть на оккупированные территории востока Украины. Последний контакт с родными состоялся 3 августа, когда она сообщила о прохождении пограничных проверок, однако не сообщила точное местонахождение.

Заявление о его исчезновении подали в украинские правоохранительные органы 12 августа 2023 года. 21 сентября этот случай был зарегистрирован в СБУ, Министерстве реинтеграции и Офисе омбудсмена.

В настоящее время идет работа над установлением обстоятельств смерти Виктории Рощиной и последующими шагами для выяснения всех деталей, связанных с ее пребыванием в российском плену.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в УП заявили о давлении со стороны Офиса президента



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Источник: https://www.youtube.com/live/WY8sDvZdWEA
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