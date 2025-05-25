logo

BTC/USD

108304.67

ETH/USD

2534.79

LTC/USD

95.01

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России заявили об оккупации на Сумщине и создании «буферной зоны» на границе
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили об оккупации на Сумщине и создании «буферной зоны» на границе

Россияне якобы создают "буферную зону" на границе РФ и Украины

25 мая 2025, 12:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупанты заявляют о полном освобождении от ВСУ Курской области и продвижении на границе в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщают на сайте Минобороны РФ со ссылкой на брифинг начальника прессцентра группировки войск РФ "Север" Ярослава Якимкина.

В России заявили об оккупации на Сумщине и создании «буферной зоны» на границе

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", – сообщил он.

Якимкин заявил, что только за последнюю неделю оккупированы населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также захватчики значительно продвинулись в районе города Волчанск Харьковской области.

В России заявили об оккупации на Сумщине и создании «буферной зоны» на границе - фото 2

"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения российских пограничных регионов", — отмечает оккупант.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что диктатор России Владимир Путин сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. В МИД Украины уже ответили, что нынешнее заявление Путина о буферной зоне доказывает, что именно российский диктатор является первопричиной войны в Украине. Зачем Путин сделал очередное заявление о создании "буферной зоны", которое кстати уже озвучивал неоднократно раньше? Может ли быть это отвлекающий маневр или блеф, чтобы ввести в заблуждение ВСУ и ударить не на Сумском направлении, а именно в направлении Славянской агломерации – читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости