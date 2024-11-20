В России заявили о массированной атаке БПЛА: где были слышны взрывы

Минобороны страны-агрессора сообщает, что с вечера украинские войска атаковали Россию беспилотниками, и что только за ночь силы ПВО якобы сбили 44 дрона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Сообщается, что 20 беспилотников россияне якобы сбили над Новгородской областью РФ, 5 – над Курской, 4 – над Орловской, по 3 – над Белгородской, Тульской и Тверской, по 2 – над Брянской, Московской и Смоленской областями РФ.

О каких-либо последствиях Минобороны РФ традиционно умалчивает.

Однако российскийTelegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что ночью атаковали 13-ый арсенал главного ракетно-артиллерийского управления в поселке Котово Новгородской области РФ.

Telegram-канал База сообщает, что беспилотники вечером атаковали Алексеевку в Белгородской области РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света".

Читайте также на портале "Комментарии" — в столице России раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито".

Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.



