Неизвестные БпЛА летели на Москву: что известно

Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

Москва. Фото из открытых источников

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он, отметив, что "все сбито".

Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.

Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово.

На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.

По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.

В свою очередь советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что ночью в 23:45 атакована неизвестными БПЛА военная база в Каменск-Шахтинске в Ростовской области.

"По данным официального Ростова "все сбили", местные паблики пишут о "прилетах". Подождем официальных данных СОУ и OSINT.

В итоге имеем каскад атак – Мариуполь днем, Мариуполь в 23:00 и финальное Каменск-Шахтинск Ростовская область. Что дает картину работы эшелоной системы ПВО россиян", – написал Андрющенко.

ОБНОВЛЕНО: Ещё пять беспилотников сбито в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил Собянин.

По его словам, на данный момент уничтожено 22 беспилотника. Также сообщается о пожаре в районе Кратово под Жуковским в Подмосковье.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Поздно вечером в Харькове прогремели мощные взрывы, после чего глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что КАБ попал в Слободском районе города. По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, удар россиян пришелся неподалеку от многоэтажки, взрывной волной выбита часть окон. Позже Синегубов сообщил, что "прилет" произошел недалеко от одного из гипермаркетов. Один человек подвергся острой реакции на стресс в результате попадания по Харькову, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов. Подробности – по ссылке.