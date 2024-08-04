В России заговорили о часах Судного дня и пригрозили ядерными ракетами

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Slava Kot
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил, что Россия может развернуть ядерные ракеты якобы в ответ на деятельность Запада. По его словам, об этом свидетельствует опыт войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Сергей Рябков выразил ядерные угрозы России. Фото из открытых источников
Сергей Рябков выступил на российском государственном телеканале Россия 1, где указал на возможность использования Россией ядерного оружия.
Далее российский дипломат упомянул о часах Судного дня, указав, что Россия должна готовиться к опасности.
Сергей Рябков добавил, что война в Украине и поддержка США якобы заставляют Россию изменить военную доктрину ядерного сдерживания.
Напомним, что часы Судного дня – это механизм, созданный учеными после Второй мировой войны, чтобы оценить возможное приближение человечества к глобальной катастрофе или концу света. В 2024 году ученые переместили стрелку часов на 90 секунд до полуночи, что стало ближайшим показателем риска глобальной катастрофы. Основной причиной этого решения стали военные конфликты, в частности, война в Украине, которую начала Россия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые установили новое время на часах Судного дня.
Также "Комментарии" писали, что США отреагировали на постоянные ядерные угрозы России.
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