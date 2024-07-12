В России заблокируют YouTube: названы сроки

По информации российских изданий, осенью этого года РФ может перейти к блокировке видеохостинга YouTube. Это произойдет, если в стране объявят новую волну мобилизации. В зависимости от политической ситуации, YouTube либо будет полностью заблокирован, либо будет работать в режиме "замедления".

В России планируют осенью заблокировать YouTube

Согласно последним данным, Министерство обороны РФ готовит документы для ротации уже мобилизованных военнослужащих и некоторых контрактников. Ожидается, что новая мобилизация может затронуть до 200 тысяч граждан и будет объявлена в сентябре.

"Ротация и новая мобилизация могут быть объявлены в сентябре. При этом мобилизация может коснуться 150-200 тысяч граждан", — сообщают СМИ.

Источники в правительстве указывают, что решение о блокировке YouTube будет зависеть от решения о мобилизации. Это часть стратегии контроля за информацией во время военных действий.

Напомним, что YouTube продолжает блокировать каналы российских артистов, которые открыто поддерживают войну в Украине. На этот раз под санкции попали известные певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Полина Гагарина и Григорий Лепс.

Ранее “Комментарии” писали, что Таисия Повалий, известная путинистка, снова оказалась в центре скандала из-за своих пророссийских высказываний. В последнем интервью на белорусском телеканале она заявила, что давно поддерживает Россию и считает действия РФ в Украине "спасением". Повалий утверждает, что в Украине ее преследовали, хотя она там и зарабатывала деньги и имела популярность.