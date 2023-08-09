В России взорвался стратегический завод

Сегодня днем произошел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом посаде под Москвой. По официальной версии российских властей, на арендованной у предприятия части территории взорвался склад пиротехнических изделий. Некоторые российские авторы, подвергают сомнению эту версию, так как МЧС РФ буквально сразу после взрыва, не дожидаясь результатов расследования, отвергла версию удара БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии".

Взрыв в Сергиевом Посаде

Директор предприятия, арендовавшего у завода площади под пиротехнику, заявил СМИ, что перед взрывом он слышал гул.

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- Гул слышали перед самым взрывом, но что это было, непонятно, — заявил Сергей Чанкаев.

Вероятный гул от возможного полета БПЛА также можно слышать на одном из видео с камер наблюдения, опубликованном в Интернете.



Из-за взрыва пострадали до 49 человек, также повреждена котельная и прекращена подача горячей воды потребителям.

На сайте предприятия сказано, что АО "ЗОМЗ", "является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

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