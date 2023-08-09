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В России взорвался стратегический завод

Он производил оптические приборы для советской, а затем и российской армии

сегодня, 20:29
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня днем произошел мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом посаде под Москвой. По официальной версии российских властей, на арендованной у предприятия части территории взорвался склад пиротехнических изделий. Некоторые российские авторы, подвергают сомнению эту версию, так как МЧС РФ буквально сразу после взрыва, не дожидаясь результатов расследования, отвергла версию удара БПЛА. Об этом сообщают "Комментарии".

В России взорвался стратегический завод

Взрыв в Сергиевом Посаде

Директор предприятия, арендовавшего у завода площади под пиротехнику, заявил СМИ, что перед взрывом он слышал гул. 


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- Гул слышали перед самым взрывом, но что это было, непонятно, — заявил Сергей Чанкаев.  

Вероятный гул от возможного полета БПЛА также можно слышать на одном из видео с камер наблюдения, опубликованном в Интернете.

Из-за взрыва пострадали до 49 человек, также повреждена котельная и прекращена подача горячей воды потребителям.

На сайте предприятия сказано, что АО "ЗОМЗ", "является современным инновационным предприятием, ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения".

Тем временем, в мире, возможно, началась новая война: кого атаковала страна НАТО. Мятежники в Нигере заявили, что подверглись атаке со стороны французских военных. 

Зеленский и Путин могут встретиться в Дубае. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать их встречу.

А у Зеленского ответили на критику контрнаступления ВСУ. Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза, говорят в ОП. 



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