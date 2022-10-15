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В России уже ноют: есть всего полтора-два месяца на обстрелы Украины

Российские пропагандисты призывают российское руководство отдать приказ о продолжении обстрелов критической инфраструктуры Украины

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские пропагандисты начали распространять тезисы о том, что российские власти слишком добры к Украине, потому что массированный обстрел украинских городов прекратился, а, если он не будет продолжен, то Украина получит от Запада обещанные системы ПВО и украинцам российские ракеты и дроны будут не страшны, следовательно, их украинская инфраструктура уцелеет и тыл продолжит поддерживать армию на фронте. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" высказал главред российского журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко.

В России уже ноют: есть всего полтора-два месяца на обстрелы Украины

Игорь Коротченко. Фото: из открытых источников

"У нас есть приблизительно полтора-два, может три месяца, пока в Украину не начнут прибывать, по крайней мере, обещанные поставки радиолокационных станций, контроля воздушного пространства и зенитно-ракетные комплексы, потому что принято решение о создании интегрированной системы ПВО Украины", – отметил Игорь Коротченко.

Он высказался за то, чтобы России продолжить наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины. 

Действия и высказывания президента РФ Путина относительно обстрелов Украины Коротченко назвал добрыми, в то время, когда по отношению к Украине нужно действовать жестче, ведь поджимает время и скоро Украину будет не достать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, почему президент России Путин объявил об отказе от "частичной мобилизации".

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" в Херсонской области.




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