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В России увеличили призывной возраст и уменьшили количество льготников

Российские власти манипулируют общественным сознанием, распространяя информацию о "временном" изменении призывного возраста

сегодня, 16:27
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Российской Федерации аргументируют изменение призывного возраста и лишение льгот многодетных и родителей детей-инвалидов "переходным периодом" . В действительности же будут брать всех подряд, ведь испытывают нехватку людей на фронте. Об этом в теле эфире заявила политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова.

В России увеличили призывной возраст и уменьшили количество льготников

В РФ в армию будут забирать мужчин с 18 до 30 лет. Фото "РИА НОВОСТИ"

“Ближайшим весенним призывом с 1 апреля будут призывать мужчин с 18 и до 30 лет. Они говорят, что это такой переходный период, а потом будут призывать с 21 года. Потому будут призывать всех, просто у них сегодня пушечного мяса на фронте не хватает. Но и до 1 апреля, конечно же, продлится скрытая мобилизация, потому что указ Путина о так называемой частичной мобилизации никто не отменял”, - говорит Курносова.

По ее словам, российская экономика не может производить много вооружений даже при том, что страна переходит на военные рельсы.

А Госдума РФ в это время отказалась освобождать от мобилизации многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Думская фракция "Единой России" почти в полном составе отказалась голосовать за предоставление отсрочки. Хотя минобороны страны-агрессорки ранее заявляло, что их не будут призывать. Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации предоставляется только россиянам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Как писали "Комментарии", Кремль планирует создать двухмиллионную армию. В украинской разведке проверены данные о том, что во время первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются на войну в Украину. При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, военную форму наденут еще не менее 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.



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