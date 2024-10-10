В россии упал военный самолет: что с пилотом

Сегодня, 10 октября, на границе между Калмыкией и Волгоградской областью РФ упал военный учебно-тренировочный самолет Як-130. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

Як-130. Фото из открытых источников

"Учебно-тренировочный самолет Як-130 упал на границе между Калмыкией и Волгоградской областью, пилот катапультировался", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот получил серьезные ранения, его госпитализировали.

В россии эти самолеты входят в состав тренировочных авиаполков воздушно-космических сил и используются для практической подготовки летчиков.

Реактивный двухмоторный Як-130 может, в частности, использоваться для подготовки пилотов в условиях, приближенных к боевой ситуации, с условным или реальным применением вооружения типа "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия перебазирует МиГ-31К в Беларусь: с чем это связано

Второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи" в Белоруссии. Об этом сообщил аналитический проект "Белорусский Гаюн", информирует портал "Комментарии".

Вчера в Мачулищи уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что перебазирование МиГ в Беларусь также может быть попыткой россиян сберечь самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит исключать версии с провокациями, поскольку после удара российского шахеда неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что россия может готовить провокацию против Беларуси", — подчеркнул Коваленко.