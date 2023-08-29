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В России упал вертолет ФСБ: что известно

Экипажу спасти не удалось

сегодня, 15:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8, который принадлежал ФСБ. По предварительным данным, все, кто были на борту, погибли. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-каналы 112 и Mash.

В России упал вертолет ФСБ: что известно

Российский вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол. Никто из мирных не пострадал.


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Кроме того, в экстренных службах РФ сообщили, что предварительная причина крушения – отказ техники.

При этом канал Baza сообщает, что вертолет принадлежал ФСБ.

По их данным, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр "взлет-посадка".

Стоит отметить, что это не первый случай падения вертолета в России. Так, 27 июля на Алтае также упал вертолет Ми-8, тогда погибли шесть человек.

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Источник: https://t.me/breakingmash/47324
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