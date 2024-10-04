В России украинские подпольщики сожгли областное управление ФСБ

3 октября 2024 года в Новосибирске в россии сгорело областное управление ФСБ. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерств обороны Украины, передает портал "Комментарии".

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На видео видно, как в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющуюся смесь и подожгли.

"Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в кремле ", — отметили в ГУР МОУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР: в Бердянске нашли мертвым судью-изменника Виталия Ломейко

2 октября 2024 года у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

"Судьба Виталия Ломейко, причастного к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях — напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", — отметили в ГУР.

Читайте также: ГУР руками украинских подпольщиков уничтожило оккупантов во временно оккупированном Мелитополе 1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Детали – по ссылке.