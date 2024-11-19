В России угрожают уничтожить все человечество

О неподтверждённом решении по ударам "вглубь России" и утвержденном диктатором России решении по ядерной политике России высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Он выдал новую партию бреда в продолжение утверждения ядерной доктрины, которую утвердил их диктатор Путин.

"1. Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО "вглубь территории" России. Тем более что попытки их применения по нашей стране уже были.

2. Не столь важно, сколько их у противника сегодня. Как и то, что их применение, по мнению наших врагов, должно иметь не только военный, но и информационный эффект.

3. Не столь важно, что эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага.

4. Не столь важно, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создаёт такую эскалацию конфликта, с которой придётся разбираться уже команде Трампа.

5. Важно одно – то, о чём сказал Глава российского государства 12.09. И как результат — сегодня утверждена новая версия Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII.

Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…", – пригрозил Медведев.

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