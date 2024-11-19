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Песков заявил, когда Россия может нанести ядерный удар

В случае применения западных неядерных ракет против России, страна-агрессор может «ответить» ядерным ударом

19 ноября 2024, 11:06
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Недилько Ксения

Подписанный документ об основах госполитики приводит положения о ядерном сдерживании в соответствие с нынешней обстановкой, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, пишет пропагандистское издание РИА-новости.

Песков заявил, когда Россия может нанести ядерный удар

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Россия всегда рассматривала ядерное оружие как меру сдерживания, заявил Песков, говоря об утверждении основ госполитики России в этой области.

Песков отметил, что Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы.

"Российские военные максимально внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS. СВО продолжается в условиях конфликта, который развязан коллективным Западом.

Участие Запада в конфликте на Украине не может повлиять на исход СВО, она будет продолжена и завершена.

Обновленная основа госполитики России в области ядерного сдерживания опубликована своевременно, поручения были даны заблаговременно", – заявил Песков на брифинге.

По его словам, использование Украиной западных неядерных ракет против РФ, согласно новой ядерной доктрине РФ, может повлечь за собой ядерный ответ со стороны России.

"Подписанный документ об основах госполитики в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в России, так и за рубежом", – отметил пресс-секретарь российкого диктатора Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Путин согласовалядерный удар по Украине: что известно

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил новую ядерную доктрину. Она может предусматривать ядерный удар по Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".



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