В России создали замену дрону "Ланцет" с иностранными компонентами: в чем его особенность

Российские оккупанты разработали новый дроном-камикадзе "Скальпель". Беспилотник похож на уже известный БПЛА "Ланцет" от Zala. Как передает портал "Комментарии", Defence Express сообщает, что разработкой занималось российское "КБ "Восток".

Дрон-камикадзе Скальпель

По информации Defence Express, разработкой занималось российское "КБ "Восток". Отмечается, что появилась информация о летных испытаниях баражирующего боеприпаса и уже некоторые подразделения уже подали заявки, но еще "находятся в постоянном диалоге с военными по техническим требованиям к дрону".

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Согласно заявленным характеристикам, "Скальпель" имеет отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм, благодаря чему его можно оснастить боевой частью общим весом до 5 кг. При этом у дрона максимальный взлетный вес до 10,5 кг, а скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. Предполагается, что БПЛА запускаю с катапульты.

Внешне дрон схож с беспилотником "Ланцет". По информации разработчиков, у дрона некоторые компоненты имеют иностранное происхождение.

Отметим, российсккие оккупанты активно применяют против техники и пехоты ударные дроны. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что "Ланцетом" Россия на фронте уничтожает технику Сил обороны, системы ПВО, РЛС.

Читайте также на портале "Комментарии" - битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.



