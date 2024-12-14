В России снова мощные прилеты по нефтебазе: детали

В ночь на 14 декабря в российском городе Орел прогремели взрывы. Как передает портал "Комментарии", Telegram-канал Astra, другие российские паблики сообщили об атаке на нефтебазу.

Удар по нефтебазе. Фото: из открытых источников

"...в Орле прогремели взрывы. Над городом видно зарево от пожара" – говорилось в сообщении Telegram-канала Astra.

Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что якобы была атакована нефтебаза.

Очевидцы сообщают о как минимум одном горящем резервуаре.

Отмечается, что перед взрывом был слышен гул беспилотников.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Новосибирске полсуток горел пожар на объекте. В местных пабликах сообщают, что горит складское здание, однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пожар произошел не на обычном складе, а горел военный объект.

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – пишет Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что ночью в двух областях России и на оккупированной территории Украины раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

В Мариуполе с полуночи до трех утра была активная работа ПВО в Марупольском районе. Взрывы раздавались над морем, из-за чего весь город наслаждался канонадой.

Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Новошахтинском, Мясниковском и Неклиновском районах.



