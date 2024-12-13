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В СНБО сообщили о попадании в Россию по важному объекту

В Новосибирске сгорел не просто обычный склад, а военный объект

сегодня, 10:57
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Недилько Ксения

В российском Новосибирске полсуток горел пожар на объекте. В местных пабликах сообщают, что горит складское здание, однако руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что пожар произошел не на обычном складе, а горел военный объект.

В СНБО сообщили о попадании в Россию по важному объекту

Пожар в Новосибирске

"Он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий России, в частности – энергетической инфраструктуры, предприятий, производящих взрыво-защитное оборудование", – пишет Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что сегодня ночью в двух областях России и на оккупированной территории Украины раздавались взрывы из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

В Мариуполе с полуночи до трех утра была активная работа ПВО в Марупольском районе. Взрывы раздавались над морем, из-за чего весь город наслаждался канонадой.

Ростовская область. Взрывы в Таганроге, Новошахтинском, Мясниковском и Неклиновском районах.

"А теперь для демонстрации лживости сообщений на пальцах. В 21:30 губернатор Ростовской области сообщил о сбитии 5 БПЛА под Новоштахтинском, но уже в пять утра — о 9 БПЛА над Ростовской областью. В шесть утра Минобороны РФ сообщило о в общей сложности 13 БПЛА, из них — три над Ростовской областью.

За ночь уничтожены 13 украинских беспилотников: пять – над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Ростовской и один – над территорией Липецкой области, сообщило Минобороны РФ.

Где подевались или почему исчезли еще шесть сбитых БПЛА — загадка (нет) Так формирует "отчеты", которые лгут сами себе, Кстати, наш мониторинг указывает что цифры Ростова ближе к правде, но БПЛА в общем было больше. Поэтому, ждем OSINT-результатов", – пишет Андрющенко.



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