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В России предположили, кто мог сообщить Украине координаты колонны Делимханова

По противоречащим сообщениям, ВСУ нанесли артудар по автоколонне противника в районе Приморска, когда в ней находился депутат Госдумы России, правая рука Кадырова Адам Делимханов

сегодня, 16:55
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Автор:

Константин Куликов

Командир 72 бригады вооруженных сил РФ Роман Веневитин, ранее захваченный вагнеровцами, а после освобождения обвинивший их в ряде преступлений, выразил уверенность, что координаты Делимханова передал ВСУ руководитель ЧВК "Вагнер" Пригожин. Об этом сообщают "Комментарии".

В России предположили, кто мог сообщить Украине координаты колонны Делимханова

Роман Веневитин

Напомним, что в противостоянии министра обороны РФ Шойгу и руководителя ЧВК "Вагнер" Пригожина руководитель Чечни Рамзан Кадыров и его окружение встали на сторону главы российского военного ведомства.


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"По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, ранее пригрозившему рассказать об источниках богатства Пригожина, являющимся поставщиком питания для армии еще с 2006 года. Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артиллерийского обстрела" , – заявил комбриг 72 бригады ВС РФ.

"Работали украинские спецслужбы, ведущие приоритетные цели, — также написал Веневитин в своем телеграмм-канале. — Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенные. Для эвакуации было вызвано 12 бортов, которые к счастью сработали оперативно. Возможно, хоть этот инцидент заставит наконец-то начать принимать все необходимые меры в отношении лично Пригожина и других "бизнесменов" из командного состава группы "Вагнер", которые всегда использовали Россию исключительно для личного обогащения, не гнушаясь даже прямым сотрудничеством с врагом!" .

Напомним, что Кадыров в своем телеграмм-канале даже обратился к украинской разведке с просьбой содействовать нахождению Делимханова. Впоследствии, некоторые российские СМИ дезавуировали это заявление, утверждая, что председатель Чечни "пошутил". Впоследствии, Кадыров заявил, что "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен, я это знал с самого начала фейкового вброса".

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