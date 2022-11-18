В России поняли, что проиграли "настоящую войну" после потери Херсона – СМИ

Отступление российских войск из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит", к ним пришло понимание того, что война против Украины проиграна. Как сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, в окружении Путина, тем не менее, все еще не теряют надежды, что все поставленные ранее планы удастся реализовать.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Близкий к предпринимателям из близкого окружения российского президента Владимира Путина источник издания прогнозирует, что среди элит будет запрос на стабилизацию ситуации.

"Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. [С одной стороны] будут реваншистские настроения. С другой — будет запрос на нормализацию и стабилизацию", – отмечает он.

По словам источника, близкого к правительству, среди высокопоставленных чиновников РФ все более разумной кажется позиция представителей "элиты".

В Кремле же, по словам собеседников издания, по-прежнему уверены, что война оправдает все ожидания, именно поэтому Россия продолжает идти на эскалацию, повышая ставки. Там надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за зависимости от российских энергоносителей. Также в окружении Путина надеются на резкое изменение политической ситуации в Украине и отставку украинского правительства. Расчет на то, что украинцы начнут ставить все больше вопросов власти, подталкивая ее к переговорам. Политическая верхушка верит, что через несколько месяцев российская армия станет более боеспособной из-за мобилизации и сможет вновь пойти в наступление.

Журналисты обращают внимание, что в отличие от "элит", на настроении большинства россиян отступление из Херсона никак не сказалось – "присоединение" региона, не успели "продвинуть" в российских медиа. Население с пониманием отнеслось к официальным заявлениям, что захваченную область нужно было оставить. Это подтверждают источники издания и данные социологических исследований.

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