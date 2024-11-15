В России помощник военкома получал выплаты за «мертвые души» в армии

Помощника военкома с женой из Петербурга подозревают в том, что они устраивали на работу мертвые души, затем отправляли их на службу по контракту, а предназначенные за это выплаты присваивали. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пропагандистського издания РИА-новости.

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По данным ГМВД по городу и Ленобласти, 51-летний мужчина и его 38-летняя супруга фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию граждан через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

Далее от лица "мертвых душ" заключались несуществующие контракты с Минобороны России о прохождении военной службы и участии в войне с Украиной.

Возбуждено дело о мошенничестве. Супруги задержаны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

У коррупции нет предела: налоговик Житомирщины два года выдавал себя за военного, получая зарплату

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе. Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч грн зарплаты в налоговой. Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности.

Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.