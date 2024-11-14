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У коррупции нет предела: налоговик Житомирщины два года выдавал себя за военного, получая зарплату

Мужчина получал зарплату два года, при этом не ходил на работу

сегодня, 10:11
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Недилько Ксения

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

У коррупции нет предела: налоговик Житомирщины два года выдавал себя за военного, получая зарплату

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч грн зарплаты в налоговой.

Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности.                             

Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, допустивших указанный факт, ведь должностные лица ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в вышеуказанном добровольческом формировании.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

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