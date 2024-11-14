У коррупции нет предела: налоговик Житомирщины два года выдавал себя за военного, получая зарплату

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Недилько Ксения
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.
Задержанный подозреваемый, фото: ГБР
Он заключил контракт с добровольческим формированием Днепровского городского территориального общества в июне 2022 года, но на службу так и не явился. Однако это позволило ему освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тысяч грн зарплаты в налоговой.
Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности.
Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в крупном размере в условиях военного положения (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Досудебное расследование продолжается.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, допустивших указанный факт, ведь должностные лица ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в вышеуказанном добровольческом формировании.
Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.
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