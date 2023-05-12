В России пенсионерку, пережившую немецкую оккупацию, пригласили вступить в ППК "Вагнер"

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Белоокая Ира
Сама она родом из Томской области. В свое время пенсионерка пережила оккупацию в украинском городе Рубежное. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на издание ASTRA.
Российская пенсионерка читает письмо. Фото c Telegram
Согласно данным ресурса, в адрес женщины поступил конверт с письмом. Пенсионерка предположила, что там теплые слова поздравлений с Днем Победы. Однако, – она ошиблась. На листе бумаги была подпись героя РФ и приглашение в ряды наемников ППК "Вагнер", рассказала ее дочь Татьяна Репина.
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Напомним, "Комментарии" писали, — В Москве самопровозглашенного президента Беларуси могли отравить Лукашенко могли убить в России, на параде 9 мая. Ведь он не смог пройти и нескольких сотен шагов у Путина.
Читайте на сайте "Комментарии", — Пекин снова будет продвигать тему о мире с РФ: спецпредставитель Китая едет в Украину . У китайского спецпосланника большое европейское турне, во время которого он должен запустить процесс мирного урегулирования. В понедельник специальный посланник Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, после чего посетить Москву и другие европейские столицы в рамках планов Пекина стать посредником по дипломатическому урегулированию развязанной россиянами войны.
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