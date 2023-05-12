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В России пенсионерку, пережившую немецкую оккупацию, пригласили вступить в ППК "Вагнер"

Вместо поздравления с Днем Победы, на 9 мая 87-летняя российская пенсионерка получила открытку с предложением вступить в ППК "Вагнер

сегодня, 14:55
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Белоокая Ира

Сама она родом из Томской области. В свое время пенсионерка пережила оккупацию в украинском городе Рубежное. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на издание ASTRA.

В России пенсионерку, пережившую немецкую оккупацию, пригласили вступить в ППК "Вагнер"

Российская пенсионерка читает письмо. Фото c Telegram

Согласно данным ресурса, в адрес женщины поступил конверт с письмом. Пенсионерка предположила, что там теплые слова поздравлений с Днем Победы. Однако, – она ошиблась. На листе бумаги была подпись героя РФ и приглашение в ряды наемников ППК "Вагнер", рассказала ее дочь Татьяна Репина.


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"Это, наверное, поздравление с Днем Победы" – предположила мама. Иногда действительно приходят поздравления к праздникам, например, от управляющей компании… Открыла моя старушка конвертик безымянный, а в нем письмо с подписью героя РФ Трошева Андрея Николаевича (и приглашение в ППК "Вагнер"). Прочла матушка, заплакала горько и спросила: "За что с нами так, дочка?!", – озвучила дочь пенсионерки.

Напомним, "Комментарии" писали, — В Москве самопровозглашенного президента Беларуси могли отравить Лукашенко могли убить в России, на параде 9 мая. Ведь он не смог пройти и нескольких сотен шагов у Путина.

Читайте на сайте "Комментарии", — Пекин снова будет продвигать тему о мире с РФ: спецпредставитель Китая едет в Украину . У китайского спецпосланника большое европейское турне, во время которого он должен запустить процесс мирного урегулирования. В понедельник специальный посланник Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, после чего посетить Москву и другие европейские столицы в рамках планов Пекина стать посредником по дипломатическому урегулированию развязанной россиянами войны.



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Источник: https://t.me/astrapress/26650
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