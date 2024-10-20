В россии неизвестные беспилотники атаковали завод, где производят взрывчатку

В российском дзержинске атакован на завод им. свердлова, производящий взрывчатые вещества, сообщает Astra со ссылкой на местных жителей.

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Сообщается, что завод включен в санкционный список Украины "за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Летом 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Предприятие является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы в Киеве и Харькове этой ночью: где произошли попадания

Очередная воздушная атака на Киев произошла этой ночью – российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены по южному и северо-восточному направлениям. На Киев баражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника КГВА Сергея Попко.

Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды и суммарно продолжалась около трех часов. Приблизительно десяток российских ударных дронов, угрожавших Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы, отметил Попко.

По его данным, предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

"Прошу всех киевлян всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями", – отметил начальник КГВА.

Также взрывы раздавались и в Харькове сегодня ночью. Около полуночи в городе был прилет КАБ, сообщил городской голова Игорь Терехов.