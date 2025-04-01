В России назвали сценарий, который приведет к завершению войны в Украине

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Ткачик Олеся
"Москов Таймс" сообщило о тайном плане кремлевского диктатора Владимира Путина, который якобы должен завершиться большой или малой победой над Украиной. То есть, говорит военный Кирилл Сазонов, парадом в Киеве или минимальной оккупацией четырех областей.
Переговоры о мире
План прост и помочь в его реализации должен американский президент Дональд Трамп. По крайней мере, об этом изданию сообщили источники в окружении Путина. При этом Сазонов уверен, что в "Москов Таймс" написана правда, и передана информация непосредственно из Кремля, то есть она является официальной позицией.
Так вот, говорит Сазонов, по мнению россиян, главная проблема сопротивления Украины – конкретный человек — президент Владимир Зеленский. Они объясняют, что Украина якобы давно бы пошла на капитуляцию и отдала бы минимум четыре области по сценарию 2014 года или в более жесткой форме. При этом никто бы не мешал России "взять свое", если бы Зеленский не уперся.
Как говорит военный, и вывод издания, и "источника" очевиден — нужно убрать Зеленского, который мешает и тогда все наладится, все будет подписано и передано. Именно поэтому Россия хочет, чтобы в Украине прошли выборы.
По его мнению, Кремль запустил свой "пробный шар" с предложением замены Зеленского совершенно впустую.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин и Трамп придумали, как привести Украину к капитуляции.
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