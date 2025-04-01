"Москов Таймс" сообщило о тайном плане кремлевского диктатора Владимира Путина, который якобы должен завершиться большой или малой победой над Украиной. То есть, говорит военный Кирилл Сазонов, парадом в Киеве или минимальной оккупацией четырех областей.

Переговоры о мире

План прост и помочь в его реализации должен американский президент Дональд Трамп. По крайней мере, об этом изданию сообщили источники в окружении Путина. При этом Сазонов уверен, что в "Москов Таймс" написана правда, и передана информация непосредственно из Кремля, то есть она является официальной позицией.

Так вот, говорит Сазонов, по мнению россиян, главная проблема сопротивления Украины – конкретный человек — президент Владимир Зеленский. Они объясняют, что Украина якобы давно бы пошла на капитуляцию и отдала бы минимум четыре области по сценарию 2014 года или в более жесткой форме. При этом никто бы не мешал России "взять свое", если бы Зеленский не уперся.

Как говорит военный, и вывод издания, и "источника" очевиден — нужно убрать Зеленского, который мешает и тогда все наладится, все будет подписано и передано. Именно поэтому Россия хочет, чтобы в Украине прошли выборы.

"Смешно смотреть, честное слово. У нас так не работает. Это в России Путин может Китаю отдать Дальний восток – никто и не пикнет. В Украине попытки протащить через парламент "инородные республики "ДНР" и "ЛНР" в свое время закончились бунтом. И провалились. Не работает. Украинцы не пойдут на капитуляцию. Не допустят ее, ни де-факто, ни де-юре. Независимо от фамилии президента", — говорит Сазонов.

По его мнению, Кремль запустил свой "пробный шар" с предложением замены Зеленского совершенно впустую.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин и Трамп придумали, как привести Украину к капитуляции.



