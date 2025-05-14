В России нахально спрогнозировали судьбу Сум и «успокоили» жителей города

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Ткачик Олеся
Как заявил российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук, военные РФ получили задачу от кремлевского диктатора Владимира Путина, суть которой состоит в том, что на территории Сумской и Черниговской областей нужно создать "буферную зону".
Сумы
Он добавил, что переход города в буферную зону не означает его захват. По его словам, якобы в подобном регионе просто запрещено размещение вооружений и армии.
Матвийчук подчеркнул, что ВСУ хотели бы сохранить свои силы в регионе, поэтому сейчас готовятся отстаивать Сумы, совершенствуя фортификационные сооружения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия активизировала боевые действия вдоль всего российско-украинского фронта, пытаясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области под прикрытием мирных инициатив, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, РФ под видом мирных инициатив, в частности, риторики о возможности переговоров, например, в Стамбуле, интенсифицировала боевые действия на всей линии фронта.
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