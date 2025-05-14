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В России нахально спрогнозировали судьбу Сум и «успокоили» жителей города

В России рассказали о задаче, которую Путин поставил своим военным

сегодня, 12:47 comments1717
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Ткачик Олеся

Как заявил российский полковник в отставке Анатолий Матвийчук, военные РФ получили задачу от кремлевского диктатора Владимира Путина, суть которой состоит в том, что на территории Сумской и Черниговской областей нужно создать "буферную зону".

В России нахально спрогнозировали судьбу Сум и «успокоили» жителей города

Сумы

"Президент поставил задачу создать в Сумской и Черниговской областях зону безопасности, откуда у Вооруженных сил Украины не будет возможности обстреливать наши регионы. И Сумы попадают в эту зону, а, значит, город должен быть демилитаризован. Украинцы этого, естественно, не хотят", — заявил россиянин.

Он добавил, что переход города в буферную зону не означает его захват. По его словам, якобы в подобном регионе просто запрещено размещение вооружений и армии.

Матвийчук подчеркнул, что ВСУ хотели бы сохранить свои силы в регионе, поэтому сейчас готовятся отстаивать Сумы, совершенствуя фортификационные сооружения.

"Наша армия, скорее всего, не станет штурмовать Сумы, а просто обойдет их и включит в буферную зону. Граждане Украины так и продолжат там жить. Это просто демилитаризованная зона, где нет боевых действий, вооружений, армии", — заявил россиянин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия активизировала боевые действия вдоль всего российско-украинского фронта, пытаясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области под прикрытием мирных инициатив, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, РФ под видом мирных инициатив, в частности, риторики о возможности переговоров, например, в Стамбуле, интенсифицировала боевые действия на всей линии фронта.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/14/predskazana-veroyatnaya-sudba-sum/
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