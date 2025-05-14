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В Кремле нашли способ, как заставить ВСУ выйти из Донецкой и Луганской областей

Российские захватчики прорываются в Днепропетровскую область, имея вполне конкретную цель

сегодня, 09:51
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Ткачик Олеся

Россия активизировала боевые действия вдоль всего российско-украинского фронта, пытаясь продвинуться к административным границам Днепропетровской области под прикрытием мирных инициатив, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В Кремле нашли способ, как заставить ВСУ выйти из Донецкой и Луганской областей

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По его словам, РФ под видом мирных инициатив, в частности, риторики о возможности переговоров, например, в Стамбуле, интенсифицировала боевые действия на всей линии фронта. Наибольшее напряжение наблюдается в Новопавловском и Покровском направлениях. Расстояние от Новопавловского до границ Днепропетровской области составляет около четырех километров, а от Покровского – до семи километров.

Снегирев отметил, что в случае успеха РФ и продвижения в пределы Днепропетровщины, это станет рычагом военного давления во время возможных переговоров не только на Украину, но и на США.

По словам эксперта, в этом случае может произойти масштабирование боевых действий на новые территории Украины. Это фактически станет ультиматумом со стороны России: либо украинские силы покидают Луганскую, Донецкую, а возможно, и части Запорожской и Херсонской областей (по последним возможным политическим договоренностям), либо РФ переносит театр боевых действий непосредственно в пределы Днепропетровской области.

Таким образом, по мнению Снегирева, основная стратегия кремлевского диктатора Владимира Путина состоит в том, чтобы создать угрозу масштабирования боевых действий на новые территории, что позволит Кремлю давить на Украину и ее международные партнеры во время переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг прорывается в Днепропетровскую область.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-yakshcho-rf-diyde-do-kordoniv-dniprovshchini-tse-stane-elementom-viyskovogo-tisku-na-peremovinakh-ekspert-snegirov
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