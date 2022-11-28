В России истерят из-за того, что народная артистка СССР помогает ВСУ

Пришло время и известной в Украине и России певице Софии Ротару получать свою порцию критики на российском телевидении. Российская телеведущая Ангелина Вовк в программе пропагандиста Бориса Корчевникова обрушилась с критикой в адрес Софии Ротару, которая, по словам Вовк, помогает финансово украинской армии в войне против россиян.

ВСУ. Фото: из открытых источников

При этом телеведущая лишь упоминала о том, что украинцы беспощадно убивают россиян, но и слова не сказала, что ВСУ защищают свой народ, воюя на своей земле, как не сказала и то, что российские войска практически беспрерывно бомбят мирные города и села, убивают гражданских, разрушают критичски важную инфраструктуру, обрекая женщин, детей, стариков на гибель.

"Мне было страшно узнать, что она (Ред. – София Ротару) спонсирует этих людей, которые бог знает, что сейчас творят с русскими. Там же очень много русских! Как их убивают безжалостно, как их пытают. Я этого не понимаю, просто не понимаю!", – возмутилась Ангелина Вовк.

Стоит отметить, что сама София Ротару публично никак не обозначила свою позицию относительно войны в Украине. Она никак не высказалась на этот счет и не осудила полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Тем не менее, правды ради стоит сказать, что певица иногда выкладывает у себя в соцсети фото, на которых видно ужасы войны в Украине, которые бы не случились, если бы путинский режим не развязал беспощадную войну.

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