Москва в очередной раз выступила против возможного появления на территории Украины военных контингентов стран-членов НАТО, угрожая серьезными последствиями. Представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что введение иностранных войск якобы может спровоцировать прямое боевое столкновение между российскими военными и солдатами Альянса.

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В своем выступлении Буякевич также обвинил Украину в "игнорировании попыток деэскалации" и подчеркнул, что, мол, Россия соблюдает запрет на атаки по энергетической инфраструктуре — хотя многочисленные обстрелы критической инфраструктуры в Украине свидетельствуют об обратном.

Кремль заявляет, что страны НАТО готовят свои войска к "захвату украинских территорий", которые подконтрольны Киеву. По словам российских дипломатов, любая форма военного присутствия Запада на украинской земле будет расценена как прямая угроза безопасности РФ и провокационное действие, которая может привести к неконтролируемой эскалации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова также пригрозила, что Россия готова ответить на подобные шаги "всеми доступными средствами".

Эти заявления прозвучали на фоне создания "коалиции желающих", к которой уже присоединились ряд стран, включая Францию, Великобританию, США, Канаду, Польшу, страны Балтии, а также Австралию, Германию, Италию, Испанию, Швецию, Турцию и другие. Альянс рассматривает различные сценарии усиления поддержки Украины, включая подготовку военных и возможное присутствие инструкторов.

Ранее "Комментарии" писали, что страны-участницы "коалиции желающих" перестали продвигаться в вопросе отправки войск в Украину. Вся проблема в том, что союзники не знают, как найти ответы на два критических вопроса миротворческой миссии в Украине. Речь идет о возможной численности войск и сроках их создания.