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В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО)

Работникам российского ВПК напомнили о персональной ответственности за войну против Украины

сегодня, 13:11
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Недилько Ксения

14 октября 2024 года в городе санкт-петербург на россии прошла уличная акция, адресованная работникам военно-промышленного комплекса государства-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО)

Акция протеста в россии. Фото: ГУР МОУ

Конструкторам, инженерам и другим работникам российских предприятий, проектирующих, производящих, ремонтирующих оружие и военную технику, напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины.

Соответствующие информационные материалы разместили возле крупнейших военных заводов и конструкторских бюро в родном городе военного преступника владимира путина.

Противников войны среди работников российского ВПК призывали посылать важную информацию на Главный бот разведки. На бот вели QR-коды, размещенные на баннерах "промоутеров" и флайерах, которые раздавали прохожим.

"Каждый россиянин, стремящийся помочь остановить войну, может воспользоваться любым безопасным каналом связи с ГУР", – отметили разведчики.

В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО) - фото 2
В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО) - фото 3
В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО) - фото 4
В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО) - фото 5
В россии ГУР провели акцию против войны в Украине (ФОТО) - фото 6


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве появился мурал, посвященный ГУР

Стенопись в столице, посвященная Главному управлению разведки Минобороны Украины, создали сестры Николь и Мишель Фельдман. Работами художниц, лауреаток международных художественных наград украшено множество зданий в разных городах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУР МОУ.

Идея мурала — изобразить подвиг бойцов ГУР, рискующих и всегда идущих вперед. Авторы рассказали, что решили создать эту работу как дань уважения украинским разведчикам: тем, кто сегодня сражается за украинскую независимость, и тем, кто вернулся с поля боя на щите. Как объяснили художницы, оборванные лепестки на некоторых ромашках символизируют потери нашего войска, но украинское поле все равно остается живым и животворным.



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