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В России говорят, что сбили собственный самолет: неожиданное объяснение

Чтобы успокоить российских пилотов, россияне распространяют версию, что они сами нанесли удар по редкому самолету А-50.

сегодня, 14:27
Автор:
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Slava Kot
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Вечером 14 января появилась информация об уничтожении самолета А-50 и подбитии Ил-22. Впоследствии украинское командование подтвердило удачную спецоперацию. А в России советуют обращаться за официальными комментариями к Минобороне, которое не отвечает на запросы. В то же время россияне придумали неожиданное объяснение того, что произошло с российскими самолетами над Азовским морем.

В России говорят, что сбили собственный самолет: неожиданное объяснение

Российский самолет А-50. Фото из открытых источников

Институт изучения войны проанализировал ситуацию со сбитым российским самолетом А-50. Как указывают аналитики в начале января военный обозреватель Константин Машовец отметил, что из-за постоянных ударов по аэродромам Крыма, россияне вынуждены поднимать свои самолеты в воздух. Таким образом, украинские войска выманили российский редкий самолет А-50 на позицию, где могли его уничтожить. Вместе с ним досталось и другим воздушным судам, в том числе и Ил-22.

В Украине главнокомандующий ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета, а вот в России распространяют неожиданную версию об огне по своим от российских систем ПВО.

"Российские войска сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что миссии над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и причиной инцидента стала человеческая ошибка", – указывают на ложное заявление россиян аналитики ISW.

Институт изучения войны считает, что такое объяснение непонятно, ведь почему "российским пилотам должно быть удобнее от мысли, что их наземные системы ПВО настолько некомпетентны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22.

Также "Комментарии" писали, что россияне скулят из-за уничтоженного самолета А-50. Известные военные блоггеры РФ говорят о трагедии с уничтожением самолета, а также указывают на черный день в работе российских систем противовоздушной обороны.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-15-2024
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