В России десятки городов отменили парады на 9 мая

Десятки российских городов отменили парады в честь 9 мая. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание "Верстка".

Парад в России проходит под красным знаменем и власовским триколором одновременно

Журналисты насчитали 21 город, где власти уже объявили об отмене праздничных парадов. В 2022 году во всех из них такие мероприятие проводились. В этом показателе издание учло 18 городов в РФ и три города аннексированного Россией украинского полуострова Крым — Севастополь, Симферополь и Керчь, передает DW.

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"По соображениям безопасности от парадов отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени, которая находится на значительном удалении от фронта", — отмечает издание. В Пскове и Великих Луках указали на "морально-этические аспекты", в соответствии с которыми проведение парадов в этом году сочли невозможным. "Верстка" напоминает, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников указывал на большое число военных, приезжающих в регион на реабилитацию и воспринимающих "абсолютно по-другому" звуки фейерверков.

Тем временем в находящемся на границе с Украиной Курске решили отказаться от парада с учетом "текущей ситуации". В соседнем Белгороде приняли аналогичное решение, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города. "Власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи (они традиционно проходили в прошлые годы), а лишь заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске. В Брянске властям также хотелось бы провести парад, но сделать они этого "не могут". Почему "не могут", губернатор Александр Богомаз не пояснил", — сообщается далее. Отказались проводить парады на 9 мая даже в Сибири. Помимо Тюмени, об этом заявили в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. "В мэриях городов утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия", — отмечает "Верстка". Между тем власти других городов готовятся к проведению традиционных парадов. В частности, по сообщениям местных СМИ, репетиции проходят в Екатеринбурге. В Новосибирске сообщается о запрете на беспилотники во время предстоящего парада, а в Красноярске опубликовали целый список запрещенных предметов.

В одном из крупных городов РФ близ украинской границы — Ростове-на-Дону — также продолжается подготовка к массовым мероприятиям 9 мая.

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