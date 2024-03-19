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В России боятся атак по НПЗ: говорят об установлении систем защиты

Россия будет устанавливать ракетные системы для попытки спастись от ударов украинских беспилотников по НПЗ.

сегодня, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Украина ужесточила атаки на нефтяные объекты на территории РФ. В российском правительстве начинают реагировать на уничтожение нескольких НПЗ и заявили о необходимости установки новых систем защиты.

В России боятся атак по НПЗ: говорят об установлении систем защиты

Горит НПЗ. Фото из открытых источников

Украина с января усилили атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив многие крупные нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, Украина пытаются нанести вред российским военным и остановить продвижение ее армии.

Из-за постоянных атак Россия заявила, что будет использовать ракетные комплексы для защиты нефтеперерабатывающих заводов.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Нацгвардии РФ, над защитой объектов и установкой систем защиты типа "Панцирь"", — заявил директор департамента развития газовой промышленности Минэнергоугля Артем Верхов.

Панцирь-С1 – это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, имеющий 12 ракет и 1400 снарядов.

Reuters подсчитал, что из-за украинских ударов беспилотниками по российским НПЗ, Москва потеряла около 4,6 млн тонн энергетических ресурсов, что составляет 7% от общего количества в первом квартале. Кроме того, в результате постоянных атак по нефтеперерабатывающим заводам в России начали расти цены на топливо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков признал опасность украинских ударов по территории России. По его словам, Путин, говоря свои пропагандистские тезисы о "санитарной зоне" в Украине, заявлял о безопасности РФ от украинских ударов.

Также "Комментарии" писали, что у Буданова объяснили, как удары по НПЗ лишают РФ возможности продолжать войну.



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