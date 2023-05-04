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В родном городе Путина "приземлили" неизвестный дрон

Дрон пытался подлететь к Дворцовой площади, где репетировали парад

сегодня, 17:50
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня на подлете к Дворцовой площади Санкт-Петербурга приземлили неизвестный дрон. Там идет репетиция парада. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Фонтанку".

В родном городе Путина "приземлили" неизвестный дрон

Дворцовая площадь

Беспилотник был поднят в нарушение запрета властей во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади. Вероятнее всего, его заглушили специальными средствами.


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Как передают журналисты, квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой площадью около 16:30 (по Москве). Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К дрону подошёл человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция.

Напомним, что после атаки беспилотников на Кремль по Москве расклеили листовки с призывом сообщать о запуске и полетах БПЛА. А в ряде городов России отменили проведение парадов на 9 мая.

Тем временем, Пентагон резко отреагировал на российские обвинения. Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, обвинившего Соединенные Штаты в атаке на резиденцию Путина в Москве. 

"Мы хорошо понимаем, что решения о таких действиях и таких терактах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И Киев уже выполняет то, что ему приказано", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, не приведя никаких доказательств. 

"Я бы просто сказал вам, что господин Песков лжет. Я имею в виду, что это, очевидно, бессмысленное утверждение. Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения. Мы даже не знаем, что здесь произошло. Но я могу вас заверить, что Соединенные Штаты не играли в этом никакой роли, —  заявил в ответ Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



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