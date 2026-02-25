В Риме сделали громкое заявление о дальнейшей поддержке Украины: чего точно следует ждать

Италия подтвердила, что в 2026 году будет продолжать оказывать Украине военную и другую необходимую помощь. Об этом сообщил министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари, подчеркнув, что Рим уже согласовал новые пакеты поддержки для Киева в течение года.

Фото: из открытых источников

"Очевидно, в 2026 г. будут дальнейшие пакеты поддержки", — отметил Фаццолари.

Министр также отметил, что усиление поддержки со стороны Италии может стать стимулом для России сесть за стол переговоров и начать реальные мирные переговоры "в разумные сроки". По его словам, активная помощь союзников способствует созданию условий для политического урегулирования конфликта.

С начала полномасштабного вторжения Италия уже приняла 12 пакетов военной помощи Украине, среди которых поставки современных систем противовоздушной обороны. Начальник Генерального штаба обороны Италии сообщал, что только в прошлом году объем оказанной помощи превысил 3 миллиарда евро.

Стоит отметить, что правительство Италии продолжило оказание помощи Украине, несмотря на критику и оппозицию со стороны партии "Лига". Декрет, принятый Кабинетом министров, закрепляет политику поддержки Киева и подтверждает готовность страны в дальнейшем укреплять оборонные возможности Украины в сотрудничестве с международными партнерами.

