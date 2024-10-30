В Rheinmetall отреагировали на угрозы Кремля ударить по их мощностям в Украине

В немецком концерне Rheinmetall заявили, что производство оружия в Украине хорошо защищено и они не впервые слышат угрозы со стороны приспешников путинского режима. Следовательно, они их не остановят. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Rheinmetall. Фото: из открытых источников

Отмечается, 29 октября пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что запущенный в Украине завод Rheinmetall будет для российской армии целью, как и любое другое оборонное предприятие.

В Rheinmetall заявили, что это не первая подобная угроза со стороны Москвы и что их мощности в Украине хорошо защищены.

В июле 2024 года компания Rheinmetall заявила, что планирует открыть в Украине четыре военных завода.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. А производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — известный во всем мире немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине в 2024 году, а через полгода после запуска – сделать там первый бронетранспортер Fuchs. Такое заявление сделал гендиректор компании Армин Паппергер, пишет Reuters.

Паппергер отметил, что компания ожидает, что к началу следующего года сможет заключить с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

"После подписания контракта мы хотим завершить с первым Fuchs в течение шести-семи месяцев, а с первым Lynx в течение 12-13 месяцев", – сообщил руководитель Rheinmetall.

Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. Что касается БМП, то придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther пока речь не идет.



