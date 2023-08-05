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В РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области: детали

В Курской области заявили о поврежденных админзданиях в результате атаки дрона

сегодня, 07:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В городе Рыльск Курской области России этой ночью были слышны несколько взрывов. Как передает портал "Комментарии", подробностями инцидента у себя в Telegram поделился губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

В РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области: детали

Курская область. Фото: из открытых источников

Как рассказал Старовойт, причиной взрыва стал беспилотник, который сбросил взрывчатку на Рыльск. В результате по меньшей мере повреждены два административных здания, также выбиты стекла в Покровском храме. Он также заявил, что в результате атаки беспилотника никто за медицинской помощью к медикам не обращался.


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Отметим, последнее время в России систематически слышны взрывы, происходят разного рода чрезвычайные ситуации. Все чаще взрывы слышны не только в приграничных с Россией областях, но и в самой Москве, а также Подмосковье.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночью 5 августа в районе Крымского моста было очень неспокойно. Уже подтверждена информация о том, что в Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер.

Также издание "Комментарии" сообщало – атака 4 августа украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://t.me/gubernator_46/3748
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