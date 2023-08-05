В РФ жалуются на атаку беспилотником Курской области: детали

В городе Рыльск Курской области России этой ночью были слышны несколько взрывов. Как передает портал "Комментарии", подробностями инцидента у себя в Telegram поделился губернатор Курской области РФ Роман Старовойт.

Курская область. Фото: из открытых источников

Как рассказал Старовойт, причиной взрыва стал беспилотник, который сбросил взрывчатку на Рыльск. В результате по меньшей мере повреждены два административных здания, также выбиты стекла в Покровском храме. Он также заявил, что в результате атаки беспилотника никто за медицинской помощью к медикам не обращался.

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Отметим, последнее время в России систематически слышны взрывы, происходят разного рода чрезвычайные ситуации. Все чаще взрывы слышны не только в приграничных с Россией областях, но и в самой Москве, а также Подмосковье.

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Также издание "Комментарии" сообщало – атака 4 августа украинских морских дронов на Новороссийск завершилась весьма эффектно и эффективно. Стало известно, что в результате этой спецоперации СБУ в новороссийской бухте поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". А спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк предупредила, что взрывы, подобные тем, что произошли сегодня в Феодосии (куда добрались уже БПЛА и где россияне разместили огромное нефтехранилище, используемой для заправки Черноморского флота РФ), могут повториться. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



