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В РФ заявили об "уничтожении" нескольких HIMARS в Украине

Также в рф отчитались об уничтожении техники, которой даже не существует

сегодня, 14:48
Автор:

Денис
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В Министерстве обороны рф снова заявили о том, что якобы уничтожили украинские HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ. 

В РФ заявили об "уничтожении" нескольких HIMARS в Украине

Американские комплексы HIMARS. Фото: LOCKHEED-MARTIN

Как стало известно, в Минобороны рф заявили, что за последние две недели уничтожили в Украине 4 HIMARS. Также в отчете утверждается, что оккупантам якобы удалось уничтожить одну транспортно-заряжающую машину к системе HIMARS, однако такой машины просто не существует. Установка HIMARS сама заряжает себя благодаря механизму, который представляет собой выдвижную консоль с электролебедкой. 

Отмечается, что в США несколько дней назад официально заявили, что ни одна система HIMARS, которая была передана Украине, не была уничтожена. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что от мощного взрыва в Херсоне задрожали стены домов: что известно (ФОТО). Взрывы уже не только в Херсонской области, но и в самом Херсоне. 

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Сайт "Комментарии" сообщали о том, что почему Лукашенко хочет, чтобы война побыстрее закончилась – зачем уговаривает Украину. Самопровозглашенный президент Беларуси все еще пытается избежать прямого участия белорусской армии в войне против Украины. 

Также "Комментарии" информировали о том, что давление усиливается: что попало в новый санкционный пакет ЕС – рухнет ли теперь экономика РФ. Новые санкции ЕС повлияют на состоянии дел в РФ, но не подорвут возможность путинского режима продолжать войну против Украины. 



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Источник: https://t.me/zsuwar/18320
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