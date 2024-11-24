В РФ заявили об атаке ракет и дронов: в какой области запаниковали

Губернатор российской Курской области Алексей Смирнов заявил в ночь на 24 ноября, что регион якобы атаковали две украинские ракеты и 27 дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом Смирнов сообщил у себя в Telegram.

Дрон

Глава Курской области традиционно для российских губернаторов заявил, что российская ПВО якобы отразила атаку украинских ракет и БпЛА.

"Наша (российская — ред.) ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БпЛА сбиты в небе Курской области", – заявил Алексей Смирнов.

Читайте также на портале "Комментарии" — усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар ВСУ, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают последствия вероятного удара Storm Shadow вблизи Марьино, Курской области. Несколько российских военных блогеров утверждали, что украинские войска запустили до 12 ракет Storm Shadow по Курской области, "фрагменты которых упали в Марьино".

Географическая привязка видеозаписей удара позволяет предположить, что украинской целью могло быть имение Барятинского в Марьино, в котором, по мнению украинского издания Defense Express, располагался командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – по территории России были нанесены удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, поразившими объекты в Курской и Брянской областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления.



