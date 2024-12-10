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В РФ заявили о близости завершения «СВО» и развале ВСУ: в Украине отреагировали

Во внешней разведке РФ заявили о том, что ВСУ якобы терпят поражение на поле боя и «СВО» скоро завершится

сегодня, 09:39
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Ткачик Олеся

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал ряд заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Во-первых, он заявил, что якобы Россия приближается "к достижению целей" в Украине.

В РФ заявили о близости завершения «СВО» и развале ВСУ: в Украине отреагировали

Сергей Нарышкин

"Россия близка к достижению поставленной цели, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военным", — заявил Нарышкин.

То есть, добавил россиянин, Россия якобы близка к победе в зоне "СВО", ВСУ "терпят поражение".

"На фронте ситуация не в пользу Киева, — заявил Нарышкин. — Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность".

На это заявление отреагировал политолог, военнослужащий Виктор Андрусив.

"Нарышкин заявил, что ВСУ на грани развала и Россия скоро достигнет своих целей. Кратко – мы до сих пор в Курской области стоим. А вы уже 4 месяца не можете нас выбить оттуда. Тем не менее, подобные заявления показывают, как далеко они от реальности. И это не хорошие новости", — отметил Андрусив.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пока не располагает достаточными человеческими, техническими и материальными ресурсами для возвращения всех своих территорий в пределы 1991 года. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Эксперт отметил, что информация из Вашингтона, в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствует о скептическом отношении будущей администрации к этому вопросу.




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Источник: https://t.me/c/1688526359/2066
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