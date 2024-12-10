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Ткачик Олеся
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал ряд заявлений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Во-первых, он заявил, что якобы Россия приближается "к достижению целей" в Украине.
Сергей Нарышкин
То есть, добавил россиянин, Россия якобы близка к победе в зоне "СВО", ВСУ "терпят поражение".
На это заявление отреагировал политолог, военнослужащий Виктор Андрусив.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пока не располагает достаточными человеческими, техническими и материальными ресурсами для возвращения всех своих территорий в пределы 1991 года. Такое мнение высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Эксперт отметил, что информация из Вашингтона, в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствует о скептическом отношении будущей администрации к этому вопросу.
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