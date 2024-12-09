До Житомира, Тернополя или Львова: куда должен дойти враг, чтобы это перестали терпеть

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Ткачик Олеся
Украина пока не располагает достаточными человеческими, техническими и материальными ресурсами для возвращения всех своих территорий в пределы 1991 года. Такое мнение в интервью Фокусу высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
Оккупанты
Эксперт отметил, что информация из Вашингтона, в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствует о скептическом отношении будущей администрации к этому вопросу.
По его словам, оккупированные территории ныне представляют собой огромные руины: миллионы кубометров обломков, смешанных с телами украинских защитников, российских военных и гражданских. Кроме того, они содержат тысячи неразорванных боеприпасов. Разминирование этих территорий требует сотен миллиардов долларов, которых у Украины нет.
Ступак также отметил, что в нынешних условиях он не видит возможности возвращения Украины даже к границам по состоянию на 2022 год. Он предположил, что Украина может быть вынуждена согласиться с текущей ситуацией, если США не усилят давление на своих союзников в Европе для продолжения поддержки. Без этого Франция и Великобритания могут существенно сократить свою помощь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, до конца декабря Зеленский и Путин могут дать согласие на то, чтобы предварительно обсудить так называемое мирное соглашение.
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