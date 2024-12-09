До Житомира, Тернополя или Львова: куда должен дойти враг, чтобы это перестали терпеть

Украина пока не располагает достаточными человеческими, техническими и материальными ресурсами для возвращения всех своих территорий в пределы 1991 года. Такое мнение в интервью Фокусу высказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Оккупанты

Эксперт отметил, что информация из Вашингтона, в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствует о скептическом отношении будущей администрации к этому вопросу.

"Из того, что я знаю, что я читал, то будущая администрация господина Трампа скептически к этому отнеслась, вообще не заинтересована в этом вопросе", — сказал эксперт.

По его словам, оккупированные территории ныне представляют собой огромные руины: миллионы кубометров обломков, смешанных с телами украинских защитников, российских военных и гражданских. Кроме того, они содержат тысячи неразорванных боеприпасов. Разминирование этих территорий требует сотен миллиардов долларов, которых у Украины нет.

Ступак также отметил, что в нынешних условиях он не видит возможности возвращения Украины даже к границам по состоянию на 2022 год. Он предположил, что Украина может быть вынуждена согласиться с текущей ситуацией, если США не усилят давление на своих союзников в Европе для продолжения поддержки. Без этого Франция и Великобритания могут существенно сократить свою помощь.

"Постепенно теряем территорию. Зависит от того, к какой отметке мы готовы это терпеть – до Киева? до Житомира? до Тернополя? Львова? Чопа? Вопрос риторический", — отметил аналитик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, до конца декабря Зеленский и Путин могут дать согласие на то, чтобы предварительно обсудить так называемое мирное соглашение.



