Как передает портал "Комментарии", ряд российских СМИ, включая российский "Интерфакс", ссылаясь на статью в рейтинговом американском издании "The New York Times" сообщили, что спецназ США и их союзников действует на территории Украины, активно принимая участие в военных действиях на стороне Киева.

Военные США. Фото: из открытых источников

На самом же деле "The New York Times" сообщало, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины силы спецопераций США проводят для Украины секретную операцию.

При этом о том, что военные США непосредственно принимают участие в боевых действиях речь не шла. Спецоперация, в которой задействованы спецслужбы США, заключается в том, что Штаты оказывают Украине помощь с поставками вооружений, делятся важными разведданными, проводят обучение украинских защитников. Самих военных США на территории Украины нет. Они оказывают помощь Украине на территории других европейских государств. В частности, они работают на территории Германии, Франции и Великобритании.

Министр армии США Кристин Вормут отметила, что Украина пытается делать все возможное, чтобы в целости и сохранности доставлять на фронт те военные конвои, которые приходят в страну от союзников, уклоняясь от атак россиян. США помогают сделать этот процесс более эффективным и безопасным. Вашингтон предоставляет Украине разведданные о том, где конвоям может грозить опасность.

Европейское командование Пентагона создало систему оперативных и разведывательных координационных групп. Иностранные спецназовцы не воюют на передовой, а консультируют из штабов в других частях страны или удаленно по зашифрованной связи.

Как сообщает издание, часть сотрудников ЦРУ продолжают тайно действовать в Украине, в основном Киеве, координируя передачу большей части огромного количества разведданных.

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