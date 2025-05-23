В РФ заявили, что начали бои за «освобождение» Купянска: что известно

В России заявляют, что якобы 23 мая начались бои за Купянск. В частности, об этом заявил российский военный корреспондент Андрей Руденко.

Война в Украине

"Купянск! Началось движение по освобождению города", — заявил россиянин.

В свою очередь российский военкор Юрий Котенок также заявил о боях на северных подступах к Купянску. Он заявил, что якобы штурмовые группы ВС России пытаются закрепиться в Кондрашовке и Малой Шапковке севернее населенного пункта.

При этом коллаборант Виталий Ганчев, который называет себя главой военно-гражданской администрации Харьковской области, заявил, что российские войска после оккупации Радьковки в Харьковской области продвинулись вглубь региона. По его словам, захватчики подошли к пригороду Купянска, до которого якобы остались "считаные километры".

"Наши войска продвинулись вглубь Харьковской области, освободив населенный пункт Радьковка. Таким образом, мы стали еще ближе к Купянску, от пригорода которого нас отделяют считаные километры. Что также немаловажно — расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника. Силами наших ребят Харьковщина планомерно, но уверенно освобождается", — заявил Ганчев.

При этом известно, что 23 мая в Минобороны страны-агрессора также сообщили, что силами группировки войск "Запад" захвачен населенный пункт Радьковка Харьковской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный с позывным "Алекс" рассказал о ситуации на Купянском направлении. По его словам, после относительно недавних успехов подразделений Сил обороны в районе Кондрашовки, к северу от Купянска, противник взял паузу и вот несколько дней назад снова активизировался.



