Враг нащупал слабое место в обороне: куда перебросил огромное количество пехоты

Мирноградское направление продолжает проседать, сообщает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, российские захватчики нащупали слабые точки в обороне и запустил туда пехоту в большом количестве.

Война в Украине

Именно поэтому, говорит Мирошников, россияне и продвигаются на этом направлении.

"За Малиновку можно фактически забыть, за Миролюбовку еще ведутся бои. До Новоэкономического всего несколько километров. С таким темпом, уже через несколько недель увидим там начало боев за деревню. Но я бы хотел ошибаться, потому что Новоэкономическое – одна из ключевых точек для обороны покровско-мирноградской агломерации", – говорит эксперт.

По его информации, единственный участок, который пока удается держать без потерь позиций — линия Проминь-Балаган и все, что западнее Гродовки. Там, говорит Мирошников, морпехи как навели порядок еще в прошлом году, так оно и держится пока.

"Ситуация на всем направлении очень сложная и без намеков на улучшение", — подытожил эксперт.

В свою очередь, военный с позывным "Алекс" рассказал о ситуации на Купянском направлении.

По его словам, после относительно недавних успехов подразделений Сил обороны в районе Кондрашовки, к северу от Купянска, противник взял паузу и вот несколько дней назад снова активизировался.

Как сообщил в Телераме военный, вчера с самого утра начались мотоштурмы в составе 7 мотоциклов, к вечеру залетели еще одной группой в составе 4 штук. Транспорт был брошен или уничтожен, а некоторые оккупанты все-таки залетели в Кондрашовку и начали прятаться по подвалам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин приказал сформировать буферные зоны на границе с Украиной.



