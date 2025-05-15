В РФ заявили, что на фронте ликвидировали Надежду Савченко

В России утверждают, что на фронте в Украине якобы была убита бывший нардеп Украины Надежда Савченко.

Надежда Савченко

В частности, как заявил российский военный блогер Владимир Романов, в зоне так называемой "специальной военной операции" была ликвидирована Савченко.

По его информации, Савченко якобы была ликвидирована в результате удара ВКС России, нанесенного 11 мая этого года по штабу 112-й бригады ТрО ВСУ.

Он добавил, что на позицию Сил обороны Украины якобы была сброшена трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000. Где именно был нанесен удар, не сообщается.

Савченко командовала ротой теробороны ВСУ.

При этом отмечается, что Надежда Савченко мобилизовалась в первые дни вооруженного конфликта с Россией и возглавила роту 131-го батальона 112-й бригады ТрО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что бывшая народная депутат и военнослужащая Надежда Савченко высказала свои мнения относительно двух крупных наступательных операций Украины: контрнаступления 2023 года под руководством Валерия Залужного и Курской операции 2024 года, которую возглавил Александр Сырский. В интервью на YouTube-канале ProUA она подчеркнула, что разница между этими операциями заключается не только в подходах командования, но и в отношении общества к главнокомандующим.

Савченко вспомнила, как общество воспринимало контрнаступление в 2023 году. "Кричали об этом все по каждой трубе, кричал об этом Буданов, кричали об этом все, кому не надо было кричать. То есть все очень надеялись, все ходили в майках с Залужным, кричали, пели – вышла большая братская могила", — отметила экснардепка.



