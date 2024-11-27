Надежда Савченко сравнила Залужного и Сырского: какой вывод сделала

Бывшая народная депутат и военнослужащая Надежда Савченко высказала свои мнения относительно двух крупных наступательных операций Украины: контрнаступления 2023 года под руководством Валерия Залужного и Курской операции 2024 года, которую возглавил Александр Сырский. В интервью на YouTube-канале ProUA она подчеркнула, что разница между этими операциями заключается не только в подходах командования, но и в отношении общества к главнокомандующим.

Надежда Савченко (фото из открытых источников)

Савченко вспомнила, как общество воспринимало контрнаступление в 2023 году.

"Кричали об этом все по каждой трубе, кричал об этом Буданов, кричали об этом все, кому не надо было кричать. То есть все очень надеялись, все ходили в майках с Залужным, кричали, пели – вышла большая братская могила", — отметила экснардепка. .

Она объяснила, что не критикует командиров, понимая, насколько сложно организовать такую операцию. Савченко подчеркнула, что разработка и проведение подобных военных действий требует значительных нервных, физических и умственных ресурсов. "Я не могу сказать, что кто-то мог бы сделать лучше или не мог, история нам этого уже не показала", — добавила она.

Когда речь зашла о Курской операции в 2024 году, Савченко обратил внимание на другое отношение общества к ее руководителю — генералу Александру Сырскому.

"Сырский. Поставили. Без крика без шума – Курск. Где овации, где аплодисменты, где бегать в майках с Сырским? Нет, с Сырским не бегают. У нас сегодня герой, завтра что? Правильно: позор, измена, прочь", — отметила она.

Савченко отметила, что украинское общество часто меняет свое отношение к героям. По ее словам, "постоянно будет мало героев, и не будут трогать только мертвых".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Безугла и Савченко написали заявления друг на друга в СБУ и ДБР.