В РФ взрывы и пожары: куда наведались украинские дроны

В ряде российских регионов зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после ночной атаки БпЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

В ночь на субботу, 5 июля, по сообщениям российских властей и очевидцев, беспилотники атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.

По словам губернатора Саратовской области, в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома.

Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали о серии взрывов в районе военного аэродрома.

В Чебоксарах дроны атаковали одно из производственных предприятий. На распространенных в соцсетях видео зафиксирован масштабный пожар. После атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Telegram-канал Astra уже сообщил, что полицейские перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс", которое является профильным предприятием российской армии, ведь обеспечивает оккупантов антеннами "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

Кроме того, система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.

Украинское военное командование пока ситуацию не комментировало.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 4 июля в Московской и Ростовской областях были атакованы объекты, среди которых Азовский оптико-механический завод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Спикер ЦПД пояснил, Азовский оптико-механический завод изготавливает критические компоненты для армии России: прицелы; дальномеры; тепловизоры; системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

"Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники", — добавил Андрей Коваленко.



