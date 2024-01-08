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В РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев: подробности

Британская разведка фиксирует, что в России возобновили отряды "СМЕРШ"

сегодня, 13:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Путинский режим пытается оформить войну с Украиной в духе Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев: подробности

В России возобновили отряды "СМЕРШ"

Отмечается, что в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) восстанавливается. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионам".

Организация, которую основал Иосиф Сталин существовала с 1941 по 1946 год. На Западе она стала известна благодаря художественному вымыслу в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

Британская разведка пока не выяснила, указывает ли новое название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской службы разведки, или это просто смена имиджа.

"Однако это представляет собой еще один пример того, как российские власти сознательно оформляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и уделяют большое внимание предполагаемому проникновению внешних угроз в страну", — отмечают британские специалисты.

Стоит отметить, целью военной контрразведки СМЕРШ во время Второй мировой войны официально была борьба с вражескими шпионами в ближнем, прифронтовом тылу. Отряды русских карателей занимались репрессиями против населения в захваченных городах Украины, Беларуси и Польши.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1744283655457882482
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:32

Треба щоб ті загони СМЕРШ працювали з українськими чиновниками мерами попами і мародерами які розікрали Україну і виїхали на захід з їхніми дітками та дружинами. Треба весь цей мотлох знаходити і переконувати повертати гроші на відновлення розікраденої ними України. Особливу увагу Фюреру і його Хунті яка краде мільярдні фінансування.

SS

сегодня, 13:45

Ничего своего у рашистов! Все за нами повторяют! У нас как в 37 похищают людей прямо на улице, а полиция только двери придерживает, чтоб грузить удобней было!


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