В РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев: подробности

Путинский режим пытается оформить войну с Украиной в духе Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В России возобновили отряды "СМЕРШ"

Отмечается, что в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) восстанавливается. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионам".

Организация, которую основал Иосиф Сталин существовала с 1941 по 1946 год. На Западе она стала известна благодаря художественному вымыслу в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

Британская разведка пока не выяснила, указывает ли новое название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской службы разведки, или это просто смена имиджа.

"Однако это представляет собой еще один пример того, как российские власти сознательно оформляют российско-украинский конфликт в духе Второй мировой войны и уделяют большое внимание предполагаемому проникновению внешних угроз в страну", — отмечают британские специалисты.

Стоит отметить, целью военной контрразведки СМЕРШ во время Второй мировой войны официально была борьба с вражескими шпионами в ближнем, прифронтовом тылу. Отряды русских карателей занимались репрессиями против населения в захваченных городах Украины, Беларуси и Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда прояснится ситуация с помощь Украине от США: о какой угрозе говорят в мире.



