В РФ возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев: подробности

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Кравцев Сергей
Путинский режим пытается оформить войну с Украиной в духе Второй мировой. Возрождаются сталинские структуры для репрессий против украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В России возобновили отряды "СМЕРШ"
Отмечается, что в конце 2023 года российские политики заявили, что советская контрразведывательная организация (СМЕРШ) восстанавливается. В начале января 2024 года на изображении из открытых источников видно, что боевики носят нашивки на форму СМЕРШа. Аббревиатура якобы означает "смерть шпионам".
Организация, которую основал Иосиф Сталин существовала с 1941 по 1946 год. На Западе она стала известна благодаря художественному вымыслу в книгах Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.
Британская разведка пока не выяснила, указывает ли новое название на какие-либо существенные новые возможности или роль российской службы разведки, или это просто смена имиджа.
Стоит отметить, целью военной контрразведки СМЕРШ во время Второй мировой войны официально была борьба с вражескими шпионами в ближнем, прифронтовом тылу. Отряды русских карателей занимались репрессиями против населения в захваченных городах Украины, Беларуси и Польши.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 14:32
Треба щоб ті загони СМЕРШ працювали з українськими чиновниками мерами попами і мародерами які розікрали Україну і виїхали на захід з їхніми дітками та дружинами. Треба весь цей мотлох знаходити і переконувати повертати гроші на відновлення розікраденої ними України. Особливу увагу Фюреру і його Хунті яка краде мільярдні фінансування.
SS
сегодня, 13:45
Ничего своего у рашистов! Все за нами повторяют! У нас как в 37 похищают людей прямо на улице, а полиция только двери придерживает, чтоб грузить удобней было!