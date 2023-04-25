В РФ возмутилась словами Буданова, что в планах Украины – выйти на границы 1991 года

Как передает портал "Комментарии", топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева "взорвалась" от заявления главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о неминуемом освобождении Крыма. В новом эфире на телеканале "Россия 1" ведущая прокремлевской программы не смогла скрыть эмоций, когда услышала от Буданова, которого назвала "террористом", что РФ не пойдет на ядерную эскалацию и смирится с потерей украинского полуострова.

Кирилл Буданов. Фото: УП

Более того, пропагандистка возмутилась, что в планах Украины — выйти на границы 1991 года.

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"Террорист" Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ядерного удара в ответ не последует. И вообще — к концу года "украинские боевики" якобы выйдут на границы 1991 года", — заявила Скабеева в подводке к программе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



