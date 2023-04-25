logo

BTC/USD

28912.29

ETH/USD

1901.94

LTC/USD

88.81

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ возмутилась словами Буданова, что в планах Украины – выйти на границы 1991 года
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ возмутилась словами Буданова, что в планах Украины – выйти на границы 1991 года

Пропагандисты не могут принять тот факт, что Украина намерена выйти на границы 1991 года

25 апреля 2023, 11:10 comments2599
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева "взорвалась" от заявления главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о неминуемом освобождении Крыма. В новом эфире на телеканале "Россия 1" ведущая прокремлевской программы не смогла скрыть эмоций, когда услышала от Буданова, которого назвала "террористом", что РФ не пойдет на ядерную эскалацию и смирится с потерей украинского полуострова.

В РФ возмутилась словами Буданова, что в планах Украины – выйти на границы 1991 года

Кирилл Буданов. Фото: УП

Более того, пропагандистка возмутилась, что в планах Украины — выйти на границы 1991 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Террорист" Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ядерного удара в ответ не последует. И вообще — к концу года "украинские боевики" якобы выйдут на границы 1991 года", — заявила Скабеева в подводке к программе.

Читайте также на портале "Комментарии" — кто может устать от войны – в чем Украина должна убедить Запад. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.                                                                                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!